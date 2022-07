La ministre flamande de l'Énergie insiste pour prolonger aussi Doel 3 et Tihange 2

La ministre flamande de l'Énergie Zuhal Demir (N-VA) a répété jeudi, sur les ondes de la VRT (De Ochtend), sa demande au fédéral de prolonger aussi les réacteurs nucléaires de Doel 3 et Tihange 2, en plus de Doel 4 et Tihange 3, pour garantir l'approvisionnement des grandes entreprises du nord du pays.

"La Russie a fermé les robinets du gaz et il y a la guerre en Ukraine. Nous devons veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'énergie", a-t-elle insisté. Pour Zuhal Demir, le plan fédéral de délestage du réseau de transport d'électricité, destiné en cas d'urgence à éviter un black-out (coupure générale du pays), "dit que les gros consommateurs doivent utiliser moins d'énergie et que des coupures (par tranches) doivent être réalisées". Or "80% de ces gros consommateurs sont en Flandre. On parle de l'économie flamande, mais aussi de nombreuses familles", a commenté Zuhal Demir. Elle agite la crainte de chômage technique et d'une nouvelle flambée de la facture énergétique. Si le gouvernement fédéral a déjà décidé de prolonger Doel 4 et Tihange 3 de dix ans après 2025, selon la législation, le réacteur de Doel 3 doit être mis à l'arrêt au 1er octobre et celui de Tihange 2 le 1er février prochain. Pour Zuhal Demir, "nécessité fait loi", et ces deux réacteurs devraient aussi être prolongés, moyennant toutes les garanties de sécurité. (Belga)