Sagström/Sörenstam et Roussin/Weber en tête au Dow Great Lakes Bay Invitational

Les Suédoises Madelene Sagström et Annika Sörenstam et les duo formé par la Française Pauline Roussin et la Néerlandaise Dewi Weber ont pris la tête du Dow Great Lakes Invitational, de golf, une épreuve en double du LPGA Tour dotée de 2,5 millions de dollars qui a débuté mercredi à Midland dans le Michigan.

Les deux duos de tête ont rendu une première carte de 65, comptant 1 coup d'avance sur les Thailandaises Pavarisa Yoktuan/Pornanong Phatlum et les Américaines Jillian Hollis/Lauren Stephenson. Ce tournoi est disputé par paires. Le premier et troisième tour sont disputés sous la forme d'un foursome où chaque golfeuse joue à tour de rôle la même balle. Les 2e et 4e tours se jouent sous le format du fourball où chaque golfeuse joue sa balle et où le meilleur score est retenu. Classement après le 1er tour: 1. M. Sagstrom/A. Sorenstam (Suè) 65 -5, P. Roussin (Fra)/D. Weber (Fra) 65 -5; 3. P. Phatlum/P. Yoktua (Tai) 66, J.E. Shadoff (Ang/E. Talley (USA) 66, L. Stephenson/J. Hollis (USA) 66; 6. A. Emrey/K. Perry-Hamski (USA) 67; 7. F. Kinhult/L. Johansson (Suè) 68, K. Kirk (Aus)/A. Olson (USA) 68, J. Kupcho/L. Salas (USA) 68, T. Chan (HKo)/K. Kaeji (CdS) 68, P. Chien (Tai)/Y. Liu (Chi) 68. (Belga)