Saint-Trond espère accrocher le wagon des playoffs

Saint-Trond a l'ambition de décrocher son billet pour les playoffs cette saison, a indiqué le président des Canaris David Meekers jeudi lors de la conférence de presse préfaçant la nouvelle saison.

La saison dernière, Saint-Trond a terminé 9e du championnat, manquant un ticket pour le top 8 et les playoffs 2. "Nous voulons placer la barre aussi haut que la saison dernière", déclare David Meekers. "Il est toujours difficile de faire des déclarations trop audacieuses maintenant, mais nous essayons de faire au moins aussi bien que la saison dernière". Le mercato des Canaris n'est pas fini, à en croire le président limbourgeois. "Nous sommes encore à la recherche d'un attaquant. Ensuite, nous verrons comment cela évolue et s'il faut apporter des changements à l'équipe. Mais dans les grandes lignes, l'équipe est prête". Reste à voir si Christian Brüls sera toujours au Stayen cette saison. L'ancien Standardman a manqué le match de préparation de mardi contre Seraing (défaite 0-2), lui qui n'est pas satisfait des négociations sur son contrat. "Nous lui avons soumis une offre de prolongation mais cela ne l'a pas satisfait", dit le présient du STTV. "Il demande plus, ce qui est son droit. Nous allons continuer à négocier car c'est un joueur que nous voulons garder. Nous espérons trouver une solution rapidement". Saint-Trond, qui a par ailleurs présenté son nouveau maillot à damier, débutera son championnat le 23 juillet en recevant l'Union Saint-Gilloise. (Belga)