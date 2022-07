Un nouvel autoportrait de Vincent van Gogh découvert

Des experts ont découvert un nouvel autoportrait de Vincent van Gogh aux National Galleries of Scotland, lors de recherches sur l'œuvre "Tête de paysanne au chapeau blanc" (1885), a rapporté le journal néerlandais NRC mercredi soir.Les experts ont trouvé le portrait grâce à une photo aux rayons X prise au dos d'une peinture que Van Gogh a réalisée en 1885, représentant une femme de Nuenen. L'autoportrait, qui reste pour l'instant caché derrière du carton et une couche de colle, a probablement été peint à Paris en 1887. Le tableau fait partie de la collection du musée d'Edimbourg depuis 1960. Les recherches ont eu lieu en vue de l'exposition "A Taste for Impressionism", qui sera inaugurée dans deux semaines. Elle présentera non seulement le portrait de la paysanne, comme prévu, mais aussi la photo radiographique qui donne une idée de l'autoportrait. Après l'exposition, un restaurateur mettra au jour le visage de Van Gogh caché derrière le carton et la colle. Pour économiser de l'argent, Van Gogh utilisait des toiles utilisées. Il travaillait parfois par-dessus l'ancienne oeuvre et retournait parfois les toiles. De cette façon, deux tableaux ont été créés sur une seule toile. (Belga)