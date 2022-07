WTA Toronto - Serena Williams s'alignera le mois prochain au WTA 1000 du Canada

Serena Williams sera présente au WTA Masters 1000 de Toronto qui débute le 8 août, ont annoncé les organisateurs jeudi.

L'ancienne N.1 mondiale, éliminée au 1er tour à Wimbledon par la Française Harmony Tan à l'occasion de son retour à la compétition après une année d'absence en raison d'une blessure persistante. Le tournoi canadien, que Williams a remporté à trois reprises et atteint les demi-finales lors de ses deux autres participations, servira de préparation à l'US Open qui début le 29 août. "Je suis motivée de m'y montrer. J'ai gagné à New York mon premier titre du Grand Chelem (en 1999 ndlr). C'est un endroit spécial pour moi. j'y joue à la maison" avait déclaré il y a peu Serena Williams. Lauréate de 23 titres du Grand Chelem (plus dix finales) et 50 autres sur le circuit WTA, la cadette des Williams, qui a quitté le classement WTA, a remporté son dernier Grand Chelem en 2017 à l'Open d'Australie. (Belga)