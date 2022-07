Côte d'Ivoire: la production de coton en légère baisse

La production de coton en Côte d'Ivoire a baissé de 4% lors de la campagne 2021-2022 par rapport à la saison précédente, à 539.623 tonnes, à la fois à cause de sécheresse et d'une longue saison des pluies, a annoncé vendredi le ministre de l'Agriculture."La production 2021-2022 de 539.623 tonnes de coton graine, est en légère baisse de 4% par rapport aux 559.483 tonnes de la campagne 2020-2021 (...) liées à des poches de sécheresse, mais aussi à un prolongement de la pluie", a indiqué Kobenan Kouassi Adjoumani. Le ministre du troisième producteur africain, derrière le Mali et le Bénin, table toutefois sur une augmentation de la production à venir. Il projette une production d'un peu plus de 570.000 tonnes pour la campagne 2022-2023. Pour la campagne 2022-2023, le prix d'achat aux producteurs a été fixé à 310 FCFA/kg (47 centimes d'euros) contre 300 FCFA , l'un des "prix les plus élevés dans la sous région-ouest africaine afin de les (producteurs) stimuler à produire davantage", a assuré le ministre. La filière a aussi bénéficié d'une subvention de 28,5 milliards de FCFA (environ 43 millions d'euros) en vue de garantir un revenu minimum aux producteurs mais aussi de permettre la transformation de ces produits dans le pays avant exportation. La France et la Côte d'Ivoire ont signé en 2021 un accord de coopération pour le développement d'un projet d'envergure dans la filière coton d'un montant de 45 milliards de FCFA (68,6 millions d'euros). (Belga)