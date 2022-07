Euro féminin 2022 - L'Autriche accompagne l'Angleterre, qui a aussi écrasé l'Irlande du Nord, en quarts

Vendredi soir, l'Autriche a validé son ticket pour les quarts de finale de l'Euro féminin 2022, après sa victoire 1-0 sur la Norvège. L'Angleterre, déjà qualifiée, a encore fait impression en écartant l'Irlande du Nord 5-0, lors de la dernière journée du groupe A de la phase de poules.

L'Angleterre poursuit son parcours sans faute dans son Euro, avec une victoire fleuve face à l'Irlande du Nord. Les buts de Kirby (41e) et Mead (45e) ont mis les Three Lionnesses aux commandes en première période. Entrée au jeu à la mi-temps, Russo a inscrit un doublé (48e et 53e) avant que Burrows ne marque contre son camp l'ultime but de la rencontre (76e). L'Autriche s'est également imposée, grâce à un but de Billa (37e). Les Autrichiennes ont fait le nécessaire face à la Norvège pour assurer leur qualification pour les quarts de finale. Avec 14 buts marqués (1 contre l'Autriche, 8 contre la Norvège et 5 contre l'Irlande du Nord) et aucun encaissé, l'Angleterre assume son statut de favorite pour le tournoi sur ses propres terres et termine à la 1re place de son groupe. L'Autriche, en 2e place avec 6 points, accompagne les Lionnes en quarts de finale. La Norvège d'Ada Hegerberg est éliminée. Ses 3 points ont été empochés face à l'Irlande du Nord qui est dernière, sans le moindre point. (Belga)