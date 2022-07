Kangoeroes Malines avec notamment Schio et Kim Mestdagh en phase de poules

Kangoeroes Malines aura pour adversaire notamment Kim Mestdagh avec son club italien de Schio et les championnes d'Europe de Sopron dans son groupe B en Euroligue féminine de basket dont le tirage au sort a eu lieu vendredi à Munich, au siège de la FIBA Europe, la fédération européenne.

Les championnes de Belgique, victorieuses aussi de la Coupe de Belgique, disputent l'Euroligue pour la première fois de son histoire et est le 3e club belge à participer à la plus importante compétition chez les dames après Namur et Castors Braine. Coaché par Arvid Diels, le club malinois est dans le groupe B avec, outre Schio, les Hongroises de Sopron, victorieuses de l'Euroligue l'an dernier, les Espagnoles de Salamanque, championnes d'Espagne, les Françaises de Basket Landes et Céline Dumerc, les Turques de CBK Mersin, et le vainqueur du barrage entre les Françaises de Villeneuve d'Ascq (Hind Ben Abdelkader) et les Espagnoles de Gérone, ainsi que le vainqueur du mini-tournoi de qualifications entre Miskolc (Hon), Botas (Tur) et Ramla (Isr, Maxuella Lisowa) L'autre poule est composée de Fenerbahce, vice-champion d'Europe, l'USK Prague, Bourges, vainqueur de l'EuroCoupe la saison dernière, les Espagnoles de Valence, les Hongroises de Szekszard, les Polonaises de Polkowice, les Italiennes de Virtus Bologne et le vainqueur du mini-tournoi entre l'Etoile Rouge de Belgrade (Ser), Sepsi (Rou) et l'Olympiakos (Grè). Hind Ben Abdelkader jouera donc elle avec Villeneuve d'Ascq un match de qualification (en aller-retour) contre les Espagnoles de Girona. De même que Maxuella Lisowa qui devra s'extirper d'un groupe de trois avec son nouveau club israélien de Ramla ainsi que les Turques de Botas et les Hongroises de Miskolc. Seul le premier passe en Euroligue, les deux autres sont reversés en EuroCoupe FIBA. (Belga)