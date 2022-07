Le Royaume-Uni émet sa première alerte rouge chaleur extrême

Le service météorologique britannique a émis vendredi pour la première fois une alerte rouge "chaleur extrême" pour lundi et mardi en Angleterre en prévision de températures qui pourraient dépasser des records voire même le seuil des 40°C.

"Des températures exceptionnelles, peut-être record, sont probables en début de semaine prochaine", a déclaré dans un communiqué Paul Gundersen, chef météorologiste au Met Office britannique. "Il y a actuellement 50% de chances que nous voyons les températures atteindre 40°C et 80% de chances que des nouvelles températures maximales soient atteintes", a-t-il ajouté. Le record de chaleur jamais enregistré au Royaume-Uni s'élève à 38,7°C, relevé au jardin botanique de Cambridge (est de l'Angleterre) le 25 juillet 2019. Des nuits "exceptionnellement chaudes" sont également attendues, particulièrement dans les zones urbaines. "Nous espérions ne jamais arriver à cette situation, mais pour la première fois nous avons des prévisions qui dépassent les 40°C au Royaume-Uni", a déclaré le Dr Nikos Christidis, spécialiste du climat au Met Office, soulignant que le "réchauffement climatique influence déjà la possibilité de températures extrêmes dans le pays": les risque d'atteindre les 40°C "pourraient être 10 fois plus probable dans le climat actuel que sous un climat naturel qui ne serait pas affecté par l'influence humaine". Le Met Office souligne que "la fréquence, la durée et l'intensité de ces événements ces dernières décennies sont clairement liés au réchauffement de la planète et peuvent être attribués à l'activité humaine". (Belga)