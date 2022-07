L'Espagne rend un nouvel hommage aux morts du Covid

Les plus hautes autorités espagnoles ont rendu vendredi un nouvel hommage aux près de 109.000 morts du Covid-19 dans le pays, où les hospitalisations ont progressé ces dernières semaines en raison d'une nouvelle vague en train de marquer le pas.

La pandémie "a représenté une rupture pour de nombreux Espagnols" ayant perdu leurs proches, a dit le roi Felipe VI lors de ce troisième hommage en trois ans dans la cour du Palais royal de Madrid. Cette cérémonie s'est tenue en présence du Premier ministre Pedro Sanchez, de présidents régionaux, de représentants des partis politiques et de proches de personnes décédées du Covid. L'Espagne et en particulier Madrid - où une patinoire avait dû être transformée en morgue pour conserver les corps que les services funéraires n'arrivaient plus à prendre en charge - a payé un lourd tribut à la première vague de la pandémie au printemps 2020. Le pays avait alors été soumis à l'un des confinements les plus stricts au monde. Le nombre de cas de Covid a connu, comme dans d'autres pays, un fort rebond en Espagne ces dernières semaines. En conséquence, les hospitalisations ont augmenté. La proportion de lits occupés dans les hôpitaux par des patients atteints du Covid est ainsi passée de 5,51% le 17 juin à 10,58% le 12 juillet, selon le ministère de la Santé. L'impact de cette nouvelle vague, qui est en train de marquer le pas, a été freiné par le taux très élevé de vaccination en Espagne, où ce sujet n'a pas suscité de débat contrairement à d'autres pays. Plus de 92% des plus de 12 ans ont un schéma de vaccination complet en Espagne. (Belga)