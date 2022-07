Ligue 1 - Chancel Mbemba signe à Marseille

L'Olympique de Marseille a annoncé vendredi l'arrivée de l'ancien Anderlechtois Chancel Mbemba. L'international congolais, libre depuis la fin de son contrat à Porto, s'est engagé jusqu'en 2025.

Mbemba avait rejoint Anderlecht en 2011. Il a débuté en équipe première en 2013 et avait remporté le championnat en 2014. Le défenseur central a ensuite joué à Newcastle entre 2015 et 2018 et à Porto (2018-2022), avec qui il a été deux fois champion du Portugal. Mbemba compte 66 sélections (4 buts) avec le Congo. Mbemba est la troisième recrue estivale de l'OM, après une autre vieille connaissance du championnat belge, Samuel Gigot (ex-Courtrai et La Ganoise), et le jeune Isaak Touré (Belga)