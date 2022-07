Mondiaux d'athlétisme - Carmoy éliminé mais très content : "Meilleur saut de la saison, plaisir et expérience"

Malgré son élimination en qualifications, Thomas Carmoy s'est montré satisfait de sa première expérience aux Mondiaux d'athlétisme. Vendredi à Eugene, la Carolo, premier Belge à entrer en lice au Hayward Field, a échoué à trois reprises à 2m28, son record personnel, terminant à la 17e place des qualifications.

"Je suis très satisfait quand je vois ma performance finale. Je passe 2m25 et réalise mon meilleur saut de la saison. Je suis super content", a dit Carmoy, qui avait effacé une barre à 2m24 en juin en République tchèque. "J'avais annoncé vouloir prendre du plaisir et engranger de l'expérience, c'est ce qui s'est passé." Après avoir passé 2m17 au premier essai et 2m21 au 2e, il a eu besoin d'une troisième tentative pour effacer 2m25. "C'est toujours un grand soulagement, surtout quand on sort d'une saison un peu mitigée. Je suis vraiment content, ça revient et c'est bon signe avant Munich", a ajouté le pensionnaire du CRAC, déjà tourné vers l'Euro (15-21 août). "Il me reste un petit trois semaines pour bien me préparer afin de tout donner à Munich. Je vais rentrer en Belgique le plus tôt possible. Faire une telle performance et être 17e au monde, ça donne envie de retourner à l'entraînement. Ça montre que je suis sur le bon chemin. Certains de mes concurrents européens ne sont pas en grande forme, c'est de bon augure pour moi. J'irais chercher les 2m30 à Munich", a-t-il assuré le sourire aux lèvres. Carmoy a estimé qu'il lui avait manqué "un peu de montée verticale" à 2m28. "Pour le reste, je me sentais léger, très bien en en jambes et j'avais un bel arqué au-dessus de la barre", a analysé le Belge de 22 ans. (Belga)