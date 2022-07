Mondiaux d'athlétisme - Le relais 4x400m mixte belge éliminé en séries

La Belgique n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du relais 4x400m mixte des Mondiaux d'athlétisme, vendredi, à Eugene, dans l'Oregon.

Alexander Doom, Camille Laus, Christian Iguacel et Helena Ponette ont terminé à la septième place de la première série en 3:16.01. Cette série a été remportée par les Etats-Unis en 3:11.75 devant les Pays-Bas (3:12.63) et la Pologne (3:13.70). Le top-3 de chaque série et les deux meilleurs chronos restants accèdent à la finale, programmée en soirée dans l'Oregon (19h50, samedi 04h50 en Belgique). Les Belges terminent avec le 10e chrono total, sur 15 nations participantes. Le deuxième qualifié au temps, le Nigeria, a fini avec un temps de 3:14.59. (Belga)