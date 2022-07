Un joueur américain de plus pour Kangoeroes Malines

Kangoeroes Malines a annoncé vendredi l'arrivée d'un nouveau joueur américain pour la saison prochaine. Larry Thomas, 28 ans, arrive en effet au sein du club de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.

Ce meneur vient du Collège d'Icelandic et évoluait la saison dernière en Lettonie, à Ventspils où il affichait une moyenne de 8,7 points, 3,8 rebonds et 3,6 assists par match. Les vice-champions de Belgique ont officialisé déjà les arrivées de trois autres Américains: l'intérieur DeAndre Davis, l'ailier fort Richmond Aririguzoh et l'ailier Brian Fobbs. (Belga)