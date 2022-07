Un parc d'attractions danois ferme un grand huit après un accident mortel

Le parc d'attractions danois Tivoli Friheden à Aarhus (ouest) a annoncé vendredi la fermeture définitive d'un grand huit au lendemain de la mort d'une adolescente de 14 ans dans un accident.

L'attraction "Cobra", des montagnes russes pouvant atteindre jusqu'à 70 km/h, avait déjà été le théâtre d'un accident grave ayant fait quatre blessés il y a 14 ans. "Après l'accident de 2008, et maintenant celui de 2022, nous n'avons plus confiance dans le fait que l'attraction soit suffisamment sûre pour continuer de faire partie de Tivoli Friheden", a déclaré le directeur du parc Henrik Ragborg Olesen, dans un communiqué. L'accident s'est produit jeudi en début d'après-midi, lorsqu'un wagonnet de l'attraction s'est décroché sur la partie arrière, tuant une adolescente danoise de 14 ans et blessant à la main un garçon de 13 ans. Ces montagnes russes, un circuit de 400 mètres de long et 25 mètres de haut de conception italienne, avaient déjà donné lieu à un accident en 2008, peu après leur inauguration. C'était à l'époque la partie avant qui s'était décrochée. Quatre personnes avaient été sérieusement blessées et l'enquête avait révélé une erreur de construction. Le parc Tivoli Friheden, évacué après l'accident, va rester fermé jusqu'à lundi. (Belga)