Bruxelles: inauguration festive de la 141e Foire du Midi, qui retrouve sa pleine dimension

La 141e Foire du Midi a ouvert ses portes samedi à la mi-journée dans une atmosphère festive, le long du boulevard bruxellois du même nom. L'événement, programmée jusqu'au 21 août prochain, rassemble 130 attractions pour les petits et les grands.

"Cela fait plaisir de pouvoir vivre la foire à nouveau dans des conditions normales", a commenté l'échevin bruxellois Fabian Maingain. L'événement s'était déroulé en mode mineur ces deux dernières années en raison des restrictions sanitaires, mais cette année, il retrouve sa pleine dimension, entre l'Institut des Arts et Métiers et la Porte de Hal. Trois nouvelles attractions attendent les visiteurs: le "Techno Power", le "Pirate Party" et le "X-Treme". La comédienne Virginie Hocq et la cheffe Sofie Dumont sont les marraines de cette édition 2022, qui n'a pas oublié le centenaire de la naissance de Toots Thielemans: un géant du célèbre harmoniciste de jazz bruxellois, décédé en 2016, a défilé dans le cortège inaugural. Manneken Pis, lui, avait revêtu son costume de Pierrot, tandis que l'hommage traditionnel était rendu aux forains tombés pour la Patrie. A l'occasion de la Foire, la Ville de Bruxelles, la SNCB et hub.brussels ont prévu diverses actions pour embellir l'espace public environnant, notamment par des photos géantes de l'artiste bruxelloise Marie-Françoise. Une collaboration entre la Ville et le Musée des Égouts permet de gagner des billets d'entrée à la Foire ou au musée. (Belga)