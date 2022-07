Floran Bayili vainqueur en ju-jitsu ne-waza : "Une journée parfaite"

Florian Bayili a décroché la victoire en ju-jitsu ne-waza (brésilien) dans la catégorie des moins de 69 kg messieurs, vendredi aux Jeux Mondiaux de Birmingham, aux Etats-Unis.

Le Bruxellois de 26 ans a partagé 0-0 en finale avec l'Emirati Mohamed Alsuwaidi, et a été déclaré vainqueur par avantages grâce un mouvement dans les dernirèes secondes. Il avait battu auparavant le Panaméen Adrian Milord 14-0 et le Français Valentin Blumental 6-2 en phase de groupes, puis l'Israélien Viki Dabush 14-0 en demi-finales. "Incroyable, je ne m'y attendais vraiment pas" a réagi Florian Bayili. "Mais tout s'est passé comme il fallait. J'en suis très content. Une journée parfaite, quand même longue avec mon premier combat à 9 heures et le dernier à 19 heures, mais quelle journée. Je suis content pour tout le travail effectué, pour toutes les personnes qui m'ont soutenu. Sur le podium, j'avais les larmes aux yeux mais je ne voulais pas commencer à pleurer. J'étais très fier pour moi aussi pour le Team Belgium qui m'a permis de venir ici." Il offre une 6e médaille d'or et une 10e au total à la délégation belge dans cette 11e édition des Jeux Mondiaux. Bart Swings a récolté 4 médailles d'or et une médaille de bronze en roller. Licaï Pourtois a décroché l'or en ju-jitsu combat (-57 kg) dames, plus tôt ce vendredi. Le relais 4x25m avec mannequin féminin en sauvetage (natation), Jérémy Lorsignol en parkour freestyle (gym acrobatique) et l'équipe de tir à la corde ont décroché le bronze. (Belga)