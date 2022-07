Invasion de l'Ukraine - Kiev fait état de trois morts à Dnipro et plusieurs attaques à la roquette

Les alarmes de raid aérien se sont déclenchées dans la quasi-totalité de l'Ukraine et plusieurs attaques à la roquette ont été signalées vendredi soir par les autorités du pays. Trois personnes auraient été tuées et quinze autres blessées à Dnipro.Des explosions ont également été entendues à Kremenchuk, dans le centre de l'Ukraine, tandis que le gouverneur militaire d'Odessa a également signalé une attaque à la roquette. Les informations sur d'éventuelles victimes et les dégâts ne sont pas disponibles pour l'instant. Au moins 23 personnes ont été tuées jeudi dans des frappes russes ayant touché Vinnytsia, une ville du centre de l'Ukraine jusqu'alors relativement épargnée par les combats. Près de 200 personnes ont également été secourues, dont 80 ont été hospitalisées. Onze personnes sont toujours portées disparues. (Belga)