Jeux Mondiaux - Eddy Merckx se hisse en demi-finales du tournoi de billard aux trois bandes

Eddy Merckx s'est qualifié vendredi pour les demi-finales du tournoi de billard aux trois bandes des Jeux Mondiaux de Birmingham, aux États-Unis.

L'Anversois de 53 ans a battu Daniel Sanchez 40-38 (1.905-1.809) en quarts de finale. L'Espagnol a mené 34-38 avant que l'ancien double champion du monde riposte et aligne six caramboles synonyme de qualification en demi-finales. Merckx y sera opposé au Néerlandais Dick Jaspers, numéro 1 mondial et quintuple champion du monde. (Belga)