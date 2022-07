Jeux Mondiaux - L'or pour Maurine Ricour en duathlon en Birmingham

Maurine Ricour, 30 ans, a décroché la médaille d'or en duathlon aux Jeux Mondiaux à Birmingham, en Alabama, aux Etats-Unis samedi. C'est la 13e médaille pour la Belgique et la 9e en or.

Maurine Ricour a bouclé les 10km à pied, les 40km en vélo et les 5 km à pied, dans cet ordre, en 2h01:38. dans une course marquée par plusieurs disqualifications parmi les athlètes de tête. Laura Swannet, 22 ans, et Lotte Claes, 29 ans, ont été disqualifiées. Lotte Claes avait fait la course en tête et figurait dans un peloton de 8 athlètes dans la partie vélo. Ces athlètes ont été disqualifiées à l'arrivée. Maurine Ricour figurait à une minute au moment d'entamer la deuxième partie en course. La Japonaise Ai Ueda a pris la médaille d'argent (2e à 20 secondes). La Vénézuélienne Joselyn Brea Abreu, 3e à 1:04., complète le podium. Le duathlon est revenu une seconde fois à Birmingham au programme des Jeux Mondiaux après Cali en Colombie en 2013 ou l'épreuve de duathlon chez les messieurs avait été remportée par Rob Woestenborghs. Chez les messieurs précisément, à Birmingham, ils sont trois aussi à défendre les couleurs belges, avec Arnaud Dely, candidat au podium, Angelo Vandecasteele et Vincent Bierinckx. La course démarrera à minuit (heure belge). La compétition par équipes mixtes est au programme dimanche (20h00). Maurine Ricour, 6e en individuel, et Arnaud Dely avaient décroché le moi dernier le premier titre mondial de duathlon en relais mixte, une épreuve inédite organisée pour ponctuer les Championnats du monde multisports de la fédération internationale de triathlon (ITU), à Targu Mures, en Roumanie. (Belga)