Matchs amicaux - Défaite pour Genk face à l'AEK Athènes et victoire de Courtrai à l'approche de la reprise

Genk s'est incliné face à l'AEK Athènes, 0-2, de même que Courtrai contre Utrecht et Westerlo qui recevait l'AZ Alkmaar lors des rencontres de préparation disputées samedi à une semaine de l'ouverture du championnat de Belgique de football.

Genk n'a pas réussi à marquer face à l'AEK Athènes et s'est incliné, 0-2, en clôture de sa journée des supporters en l'honneur de son entraîneur historique, Pierre Denier. Les Limbourgeois ont fait la course derrière dès l'entame après l'ouverture du score de Munoz contre son camp (0-1, 2e), Dessers manquant ensuite l'occasion d'égaliser sur pénalty. Mitoglou a puni Genk en doublant l'avance grecque (0-2, 33e). Les cinq changements effectués par Vrancken (68e) ont apporté du mouvement, sans pour autant changer le marquoir. El Khannous a d'ailleurs dû quitter la pelouse sur blessure, à 8 jours du déplacement à Bruges pour la 1re journée de D1A. Courtrai a terminé sa préparation par une victoire face à Utrecht, 2-1. Benchaib a ouvert le score après la demi-heure (1-0, 35e), à la conclusion d'une action collective. Après avoir remplacé l'entièreté de son équipe, Utrecht a égalisé grâce à Boussaid (1-1, 78e), mais Gueye a finalement offert la victoire aux hôtes quelques minutes plus tard (2-1, 81e). Les Courtraisiens, qui ne sont plus en rôdage, n'ont effectué qu'une poignée de changements alors qu'ils s'apprêtent à recevoir Louvain pour entamer leur saison officielle le 23 juillet. Les néo-promus de Westerlo se sont inclinés face à l'AZ, 0-1, dans leur deuxième match de la journée après la défaite face au Beerschot, 2-3, ce midi. L'unique but de la rencontre a été inscrit en fin de rencontre par Evjen (87e) après une longue phase de possession néerlandaise. Westerlo recevra le Cercle de Bruges le 24 juillet pour retrouver la D1A après cinq années d'absence. (Belga)