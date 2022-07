Matchs amicaux - Malines se réveille tardivement contre Wolfsburg, Zulte Waregem résiste à Valenciennes

Malines a manqué de revenir après un début catastrophique contre les Allemandes de Wolfsburg, 3-4, alors que Zulte Waregem a fait jeu égal contre Valenciennes, 1-1, lors des rencontres de préparation à une semaine de la reprise du championnat de Belgique.

Malines a cru pouvoir revenir mais a finalement échoué face à Wolfsburg, 3-4. Les Allemands sont arrivés comme un ouragan en inscrivant 4 buts en première mi-temps, parmi lesquels l'ouverture du score de Nmecha (0-1, 9e). Shved a répondu avant le repos (1-4, 41e), et Hernandez lui a emboîté le pas (2-4, 60e), mais le but d'Hairemans (3-4, 79e) n'a pas été suffisant pour permettre aux Malinois d'égaliser. Ils ont néanmoins eu l'occasion de faire tourner leur équipe, en effectuant plusieurs changements en deuxième période alors que se profile le duel avec l'Antwerp en ouverture de la saison, le 24 juillet. À l'occasion de son fan day, Zulte Waregem a fait match nul contre Valenciennes, 1-1. Les deux équipes ont disputé une rencontre divisée en 3 périodes de 40 minutes afin d'expérimenter. Après 20 minutes, Ayite a inscrit le premier but pour Valenciennes (0-1, 20e). Le Essevee de Mbaye Leye a fait tourner et plus de deux équipes complètes ont foulé la pelouse, puisque Fadera a dû céder sa place (90e) quelque 25 minutes après sa montée au jeu. Non loin du coup de sifflet final, Braem a égalisé sur un service de Demuynck (1-1, 108e). Le 23 juillet, la saison de Jupiler Pro League de Zulte Waregem débutera avec la réception de Seraing. (Belga)