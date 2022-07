Mondiaux d'athlétisme - La Péruvienne Kimberly Garcia Leon première championne du monde 2022 dans le 20 km marche

Kimberly Garcia Leon est la première championne du monde d'athlétisme de l'édition 2022 à Eugene aux Etats-Unis. La Péruvienne de 28 ans, 8e mondiale, s'est imposée dans l'épreuve du 20 km marche en 1h26:58. Elle offre la première médaille mondiale à son pays. Son meilleur résultat dans un grand championnat était sa 7e place aux Mondiaux de Londres en 2017.

La Polonaise Katarzyna Zdzieblo a pris la médaille d'argent à 33 secondes (1h27:31) et la Chinoise Shijie Qieyang celle de bronze à 58 secondes (1h27:56). La Chinoise Hong Liu, triple championne du monde (2013, 2015, 2019) et championne olympique (2016), a dû se contenter de la 5e place à 2:02 (1h29:00) derrière la N.1 mondial l'Australienne Jemima Montag 4e à 1:19 (1h28:17). Deux autres titres vont être attribués vendredi à Eugene: celui du 20 km marche messieurs (à partir de 0h10 belges samedi) et celui du relais 4x400 m mixte (04h50 samedi). L'équipe belge a été éliminée en séries ce relais avec la 10e place plus tôt dans la journée. (Belga)