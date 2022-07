Un motard gravement blessé après avoir percuté la barrière d'un passage à niveau à Berlaar

Un motard, vraisemblablement aveuglé par le soleil, a été grièvement blessé samedi soir après avoir heurté la barrière d'un passage à niveau à hauteur de Berlaar en province d'Anvers, a confirmé Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire. Un train qui reliait Lierre et Berlaar a pu s'arrêter à temps afin d'éviter une collision.La victime, un homme, a été catapultée sur les rails par la violence de l'impact contre la barrière. Le conducteur d'un train qui circulait sur l'autre voie a pu avertir son collègue qui arrivait en sens inverse sur la voie où gisait l'homme grièvement blessé et freiner ainsi à temps. La circulation ferroviaire entre Lierre et Berlaar a été interrompue pendant environ une heure après l'accident. Elle a désormais repris, mais les trains circulent toujours au pas sur le lieu de l'accident samedi soir car l'infrastructure du passage à niveau est endommagée. (Belga)