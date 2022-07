British Open - L'Australien Cameron Smith remporte son premier Majeur

L'Australien Cameron Smith a remporté dimanche le British Open sur l'historique parcours de Saint Andrews, en Ecosse, décrochant à 28 ans son premier Majeur, alors qu'il avait quatre coups de retard sur la tête avant le dernier tour.

Avec une ultime carte de 64 (-8), Smith (6e mondial) s'est imposé avec un total de 268 (-20) et un coup d'avance sur l'Américain Cameron Young 269 (-19). Rory McIlroy, qui avait entamé en tête ce dernier tour, a rendu une ultime carte de 70 (-2) pour finir troisième à deux coups 270 (-18). Cette saison, Smith a déjà remporté le Players championchip, officieux cinquième Majeur, et avait partagé la troisième place au Masters, premier Majeur de l'année. Ensuite, il avait partagé la 13e place au PGA Championship, mais avait manqué le cut à l'US Open. De son côté, McIlroy qui était encore en tête après le 13e trou, mais déjà à égalité avec Smith, échoue encore à remporter un cinquième Majeur. Son dernier remonte au PGA Championship en 2014. Smith a enchaîné cinq birdies de suite du trou 10 au 14 pour prendre la tête, avant de finir sur un huitième et dernier au 18. Ce birdie était devenu nécessaire pour éviter le barrage non pas contre McIlroy, mais contre son partenaire de partie Young qui venait de réussir un eagle qui le plaçait à -19 comme Smith avant son dernier putt. L'Australien n'a pas tremblé et a dû attendre encore quelques minutes que McIlroy ne réussisse pas un eagle sur le 18 qui aurait aussi poussé Smith au barrage. Mais le Nord-irlandais, qui a manqué une multitude de birdies pour quelques centimètres ou moins tout au long de la journée, n'a, une nouvelle fois, pu faire mieux que le par. (Belga)