Mondiaux d'athlétisme - Cluster de Covid-19 dans l'équipe de marathon japonaise

Sept cas positifs au Covid-19 ont été détectés dans l'équipe de marathon japonaise présente aux Mondiaux d'athlétisme de Eugene (Oregon), incluant deux athlètes, ont annoncé samedi World athletics et la fédération japonaise."Le cluster comprend deux athlètes, quatre membres du staff des épreuves d'endurance et le coach principal de l'équipe", écrivent les deux institutions dans un communiqué commun. L'équipe japonaise devait aligner six athlètes sur marathon, trois hommes et trois femmes. L'épreuve masculine est prévue dimanche à 06h15 (15 heures françaises), la féminine lundi à la même heure. "World athletics, les organisateurs et la fédération japonaise travaillent de concert pour éviter que les autres membres de la délégation ne se trouvent dans les mêmes espaces que les autres délégations", précise le communiqué. Le protocole Covid de l'évènement demandait à tous les participants de présenter un test négatif la veille de leur arrivée à Eugene, sans obligation de se tester ensuite. (Belga)