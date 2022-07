Qualifications Coupe du monde rugby à 7 - La Belgique échoue au dernier stade des qualifications dans les deux tournois

Les deux équipes nationales belges ont été battues dans le match décisif des qualifications pour la Coupe du monde de rugby à sept, organisée en Afrique du Sud du 9 au 11 septembre, lors des tournois qualificatifs, dimanche, à Bucarest. Chez les messieurs, la Belgique s'est inclinée 24-12 face au pays de Galles. Chez les dames, une défaite 14-12 en fin de match face à l'Espagne a été fatale aux Belges.

L'équipe masculine avait battu la Tchéquie 54-5 et la Lituanie 17-0 samedi et perdu 24-7 contre l'Espagne dimanche dans le groupe B. Dans la phase éliminatoire, les hommes de Youssef Driss ont été battus 24-12 le pays de Galles, manquant ainsi le ticket pour le Mondial. L'équipe féminine s'était imposée sur la Roumanie 25-5 et l'Italie 38-5 samedi et s'était inclinée face à l'Angleterre 36-0 dimanche. Le match décisif opposait les BelSevens à l'Espagne. Les joueuses d'Emiel Vermote menaient 7-12 à la pause et tenaient cet avantage jusqu'à une minute du terme. Un essai espagnol suivi d'une transformation ruinaient les espoirs belges (14-12). Dans les deux tournois, douze équipes étaient réparties en trois groupes de quatre. A l'issue de la phase de groupes, les équipes étaient classées de la première à la douzième place sur base de leurs résultats. Le top-8 accédait au tour suivant, à savoir un match à élimination directe dont le vainqueur décrochait un ticket pour la Coupe du monde. Lors de la Coupe du monde, le tournoi masculin réunira vingt-quatre équipes et le tournoi féminin seize. Le tournoi organisé à Bucarest mettait en jeu les quatre derniers tickets qualificatifs tant chez les messieurs que chez les dames. (Belga)