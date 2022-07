Réforme des pensions - La réunion se termine sans accord

Le gouvernement fédéral a terminé sa réunion consacrée à la réforme des pensions samedi vers minuit sans accord, a-t-on appris de sources gouvernementales.Les ministres étaient réunis depuis 9h00. Une grande partie des travaux s'est déroulée au cours d'entretiens bilatéraux entre le Premier ministre, Alexander De Croo, et les vice-Premiers ministres. "Les conditions ne sont pas réunies pour aboutir à un accord. Les positions sont trop éloignées les unes des autres mais les ministres socialistes Karine Lalieux et Pierre-Yves Dermagne sont demandeurs de continuer à travailler à une réforme juste et équilibrée, et qui respecte les droits acquis", a-t-on déclaré du côté du PS. (Belga)