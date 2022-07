Vague de chaleur - De Lijn met d'anciens trams à l'arrêt à Anvers en raison de la chaleur

La société flamande de transport en commun De Lijn mettra à l'arrêt plusieurs trams à Anvers ces lundi et mardi en raison des fortes chaleurs prévues, a-t-elle annoncé dimanche. Il s'agit de rames plus anciennes (trams PCC) dans lesquelles la température peut grimper fortement.En revanche, les trams de la Côte et de Gand, plus modernes, ne seront pas affectés. Quant aux bus, De Lijn ne peut rien annoncer et conseille aux passagers de vérifier si celui qu'ils veulent emprunter roule ou pas. De son côté, la SNCB a déjà annoncé la suppression de 34 trains mardi en heure de pointe (trains P) en raison des fortes chaleurs annoncées, par crainte de défaillances techniques. (Belga)