États-Unis: quatre morts lors d'une fusillade dans un centre commercial

Quatre personnes ont été tuées et trois autres blessées dimanche par un individu qui a ouvert le feu dans un centre commercial de l'Etat américain de l'Indiana, ont annoncé des responsables."Nous avons assisté à une fusillade de masse ce soir au Greenwood Park Mall", a déclaré Mark Myers, le maire de Greenwood, dans l'Indiana, dans un communiqué. "A présent, nous comptons trois morts et trois blessés", a-t-il ajouté. Peu de temps après, le bilan est monté à quatre décès. M. Myers a déclaré que le tireur avait été abattu par "un individu armé". La police de Greenwood a diffusé un message sur sa page Facebook demandant aux témoins de la fusillade de la contacter avec des informations. L'attaque est la dernière d'une vague de violence armée qui sévit aux États-Unis, où environ 40.000 décès par an sont causés par des armes à feu, selon Gun Violence Archive. Elle survient quelques semaines seulement après qu'un homme armé a ouvert le feu lors d'un défilé le 4 juillet dans une banlieue aisée de Chicago, tuant sept personnes et en blessant au moins une trentaine. La récente flambée de la violence a relancé le débat controversé sur la réglementation des armes à feu. Un comité de la Chambre des représentants des États-Unis doit voter cette semaine pour la première fois en près de 20 ans sur un projet de loi interdisant les armes d'assaut. (Belga)