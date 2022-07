Euro féminin 2022 - Milena Bertolini s'attend à un match équilibré face aux Red Flames

Les Red Flames affronteront l'Italie lundi à Manchester dans leur dernier match de poule de l'Euro féminin de football, avec pour enjeu une qualification pour les quarts de finale.

"Je m'attends à un match équilibré", déclare la coach italienne Milena Bertolini. "Nous connaissons bien l'équipe belge. Elles doivent nous battre, et nous devons les battre. Il nous faudra faire ce que l'équipe fait toujours mais qui n'avait pas fonctionné contre la France: jouer au football. Si cest le cas, je suis convaincue que la meilleure équipe gagnera". La Belgique et l'Italie comptent chacune 1 point après deux journées. Le vainqueur de ce duel se qualifiera pour les quarts si l'Islande (2 points) ne bat pas la France (6 points) dans le même temps. Milena Bertolini ne s'occupe pas des différents scénarios. "Pour nous, c'est simple; nous devons gagner. On verra ensuite ce qu'il se passe dans l'autre match". Selon Bertolini, la Belgique dispose de plusieurs atouts susceptibles de poser problème à son équipe. "C'est une équipe qui dispose d'une force physique, avec des joueuses expérimentées qui jouent la Ligue des Champions. Elles jouent au football et ont du tempérament. Bien sûr, comme toutes les équipes, elles ont des points faibles, ce sera à nous de les exploiter". L'Italie avat débuté son tournoi par une défaite 5-1 face à la France, suivie d'un partage 1-1 face à l'Islande. "Prendre cinq buts en une mi-temps, ça laisse des traces", dit la capitaine italienne Sara Gama. "Mais nous avons bien réagi, aussi après le but rapide de l'Islande. Nous sommes toujours en course et voulons aller le plus loin possible. Je suis convancue que nous n'avons pas encore montré de quoi nojs sommes capables". (Belga)