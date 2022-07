Jupiler Pro League - Le Racing Genk s'attache les services d'un joueur argentin

Le Racing Genk a confirmé lundi l'arrivée du milieu de terrain argentin Nicolas Castro. Le joueur de 21 ans arrive en droite ligne de Newell's Old Boys, formation de division 1 argentine. Dans le Limbourg, Nicolas Castro a apposé sa signature au bas d'un contrat de cinq ans. Sa venue à Genk devrait combler la place laissée vacante par le départ du Norvégien Kristian Thorstvedt vers le club de Sassuolo (Serie A). Genk aurait déboursé environ 3 millions d'euros pour s'attacher les services de l'Argentin.

Nicolas Castro a disputé 51 rencontres au plus haut niveau dans son pays, inscrivant 9 buts et délivrant 7 passes décisives. Genk l'a présenté comme étant "un milieu de terrain ambidextre avec une remarquable technique". "Il est polyvalent et possède une bonne frappe", a ajouté le club. L'Argentin constitue la première arrivée cet été du côté de Genk. Le joueur de 21 ans doit aider les Limbourgeois à faire mieux que leur décevante huitième place en Jupiler Pro League la saison dernière. (Belga)