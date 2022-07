Les personnes âgées invitées dans les musées fédéraux pour se rafraîchir

Les collections permanentes des musées fédéraux (KBR Museum, Musée d'Art ancien, Musée Fin de Siècle, Muséum des Sciences naturelles, Musée royal de l'Afrique centrale, Musée Art et Histoire) seront accessibles gratuitement aux personnes de plus de 65 ans, ainsi qu'à leur accompagnateur éventuel, durant la vague de chaleur, a annoncé lundi le cabinet du secrétaire d'État chargé de la Politique scientifique, Thomas Dermine.

L'objectif est de permettre aux personnes les plus sensibles à la canicule de profiter des espaces climatisés des établissements scientifiques fédéraux, tout en découvrant les collections présentes aux musées. "La mission première de nos grands musées est évidemment de valoriser une collection. Mais ce sont aussi des institutions ouvertes sur la société et au service de la population", commente Thomas Dermine. "Leurs espaces, qui sont en réalité des espaces publics, doivent être mis à l'entière disposition des personnes vulnérables en cas d'événements météorologiques extrêmes." Toutes les salles consacrées aux collections permanentes des musées sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, par des rampes d'accès et des ascenseurs. Pour les personnes qui auraient besoin d'une aide particulière, les Musées royaux des Beaux-Arts mettent à disposition des "outils de médiation culturelle", tel que des visio-guides, des tablettes tactilo-braille et équipées d'audiodescription, disponibles au fil du parcours. Ce dispositif avait déjà été mis en place en 2018, lors de l'une des périodes de chaleur estivale les plus longues. Ce mardi 19 juillet sera la journée la plus chaude de cette vague de chaleur, avec des températures qui oscilleront entre 35° et 40° à certains endroits. (Belga)