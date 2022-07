Mondiaux d'athlétisme - Heptathlon - Noor Vidts réalise son 2e meilleur lancer au javelot

Noor Vidts a ajouté 698 points à son total de l'heptathlon des championnats à l'issue du lancer du javelot, sixième et avant-dernière épreuve, disputée lundi matin au Hayward Field d'Eugene aux États-Unis. Elle possède 5.572 points, et se trouve à 20 points de son record personnel établi aux JO de Tokyo l'an dernier (6.571).

Placée dans le groupe A, le moins fort, la championne du monde du pentathlon en salle de Belgrade au mois de mars, a réalisé une meilleure marque à 41m62 au 2e essai, sa 2e performance en carrière. Son record personnel a été établi aux JO avec 41m80. Lundi, elle a réussi 37m99 au premier essai et 39m77 au troisième. La Vilvordoise de 26 ans va devoir maintenant attendre le résultat du groupe B (qui comprend notamment Thiam et Vetter) qui débute à 20h50 pour connaître son classement avant l'ultime épreuve le 800 mètres qui se courra lundi soir (03h55 heure belge mardi). L'Américaine Anna Hall a réussi le meilleur résultat du groupe A. Elle a réalisé son record personnel en propulsant l'engin à 45m75 (778 points). Elle possède désormais 5.741 points et dépasse la Polonaise Adrianna Sulek qui a réussi un meilleur lancer à 41m63 (699 points). Son total provisoire est de 5.666 points. (Belga)