Plusieurs incendies dans le monde agricole en Wallonie picarde, en raison de la chaleur

En Wallonie picarde, la saison des moissons bat son plein comme partout dans le pays. En raison des fortes chaleurs, plusieurs incendies se sont déclarés dans la région de Mouscron, lundi.A Dottignies, le feu a dévasté une partie d'un champ fraîchement moissonné. Selon les pompiers, c'est probablement un échauffement d'une machine agricole qui a déclenché le feu. L'agriculteur a pu éteindre le feu avant l'arrivée des pompiers, évitant ainsi que l'incendie ne s'étende. Seuls cinquante mètres carrés du champ ont été brûlés. Quelques heures plus tard, c'est un tracteur tirant un chariot de pailles qui s'est embrasé à la rue du Moulin Masure à Estaimpuis. La route a été fermée afin de permettre aux pompiers d'étendre la paille en feu sur la voie publique et de maîtriser l'incendie. Enfin, les pompiers sont intervenus pour un feu de broussailles à Barry, près de Tournai, et pour un sapin en feu à Laplaigne, dans la commune de Brunehaut. (Belga)