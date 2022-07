UE: Les 27 d'accord pour ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine

Les 27 pays membres de l'Union européenne ont donné lundi leur accord à l'ouverture de négociations pour intégrer l'Albanie et la Macédoine du Nord, au lendemain de la signature d'un protocole entre Skopje et Sofia levant les derniers obstacles.Les Vingt-Sept viennent "juste de donner leur accord à l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord!", a tweeté le Premier ministre tchèque Petr Fiala, dont le pays assure la présidence tournante de l'UE. "Nous avons franchi une nouvelle étape importante vers le rapprochement des Balkans occidentaux vers l'UE", a-t-il ajouté, après une réunion sur ce sujet à Bruxelles. (Belga)