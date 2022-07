À 36,4°C, un nouveau record de température journalière battu à Uccle ce mardi

Un nouveau record de température journalière a été battu mardi à 14h40 à Uccle, avec 36,4°C enregistrés, a annoncé le météorologue David Dehenauw sur Twitter.

Le précédent record observé depuis le relevé des températures pour un 19 juillet datait de 2006 et s'établissait à 36,2°C. Ce 19 juillet constitue en outre le quatrième jour le plus chaud jamais enregistré en Belgique depuis 1892, a ajouté son collègue Frank Deboosere. Le 27 juin 1947, le mercure avait grimpé à 36,8°C tandis qu'il avait pointé à 36,5°C le 31 juillet 2020. Depuis le début des relevés, les 35°C ont été dépassés treize jours à Uccle (le lieu de référence des mesures), dont sept fois depuis 2018, "une nouvelle preuve du réchauffement climatique", précise M. Deboosere sur son site. Depuis lors, les températures ont continué de monter partout dans le pays, avec 37,7°C enregistrés à 15h00 à Coxyde, 37,6°C à Schaffen (près de Louvain), 37,5°C à Diepenbeek (dans le Limbourg) et Wavre-Sainte-Catherine (Anvers) ainsi que 37,2°C à Chièvres (Hainaut) et Beitem (Flandre occidentale), a ajouté David Dehenauw sur Twitter. Lundi, le record journalier de température avait également été battu avec 33,7°C, contre 33,6°C en 2006. (Belga)