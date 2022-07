Armée - La problématique du personnel reste "le talon d'Achille" de la Défense, selon son chef

La problématique du personnel reste "le talon d'Achille" de la Défense, qui est de plus en plus à la recherche de personnes capables de remplir des fonctions techniques, nécessaires avec l'évolution technologique des systèmes d'armes, a affirmé le "patron" de l'armée, l'amiral Michel Hofman.

L'année 2021, durant laquelle la pandémie ralentissait encore les activités de différents secteurs, "a été un succès en termes de recrutement", a affirmé le chef de la Défense (Chod) lors de rencontres lundi après-midi avec des journalistes spécialisés. "Cette année, nous voyons une légère diminution du nombre de candidats (militaires). C'est lié à la situation économique, surtout en Flandre (qui souffre de pénuries sur le marché du travail, ndlr) mais nous devrions toutefois atteindre les chiffres" que la Défense s'est fixés en termes de recrutement, a-t-il ajouté. La Défense cherche à recruter cette année un nombre record de nouveaux collaborateurs - 2.500 militaires et 560 civils, dont 310 statutaires. Elle a aussi revalorisé les salaires et certaines primes en vertu du plan POP ("People Our Priority" de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS)). Cela devrait se passer sans problème pour les militaires, avec une vague de candidatures attendue après les vacances d'été, a souligné l'amiral Hofman. Mais pour les civils, "le bilan est bon, mais mitigé", a expliqué le Chod. Les recrutements statutaires doivent se faire, comme pour l'ensemble de la fonction publique fédérale, par le biais du Selor, le bureau de sélection de l'administration fédérale. "Cette procédure est cependant plus difficile que nous le souhaiterions", a-t-il expliqué. Tout en ajoutant que la Défense envisage d'affecter des recruteurs auprès du Selor pour augmenter le rythme des engagements et en pointant les lenteurs des procédures pour les habilitations de sécurité. (Belga)