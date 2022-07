La PJF et le parquet du Limbourg mettent en garde contre des bandes de voleurs de voitures

La police judiciaire fédérale (PJF) et le parquet du Limbourg mettent en garde contre des bandes organisées de vols de véhicules et de pièces de véhicules. Le parquet a lancé une alerte internationale après la condamnation mardi d'un gang lituanien par le tribunal correctionnel de Tongres à des peines allant jusqu'à quatre ans de prison. "Plusieurs enquêtes de la police judiciaire fédérale ont permis de conduire à la condamnation des suspects", a indiqué le parquet du Limbourg. "Malgré cela, les dossiers continuent d'affluer."Les voleurs utilisent des techniques modernes pour pirater ou prendre le contrôle des véhicules à distance, en désactivant également l'alarme. Ils visent particulièrement certaines marques: les Land Rover (principalement de type Velar), Lexus et Toyota (principalement Landcruiser). Les airbags, les consoles de tableau de bord de la marque BMW sont aussi très prisés par les malfrats. Les voitures volées sont généralement expédiées vers l'Afrique. "Nos enquêtes ont également montré que les gangs, souvent d'origine lituanienne, installent des traceurs GPS sous les véhicules. Les voleurs peuvent ainsi suivre les mouvements des voitures et ensuite être informés de l'endroit où les véhicules sont garés pendant la nuit", ont précisé les autorités judiciaires. Le parquet du Limbourg et la PJF encouragent les propriétaires de voitures, les garagistes ou le personnel des centres de pneus ou de l'inspection automobile, à contacter la police s'ils trouvent un traceur sous une voiture et précisent de ne pas manipuler le traceur. (Belga)