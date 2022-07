Réforme des pensions : "le résultat est maigre", tacle la FEB

La Fédération des entreprises de Belgique estime que la réforme des pensions annoncée par le gouvernement fédéral ne représente que "tout au plus quelques corrections sociales qui contribuent peu à renforcer le système". "Le résultat est maigre", fustige mardi la FEB dans un communiqué.

Pour le patronat, l'accord auquel est parvenu la Vivaldi est insuffisant. "Je crains qu'il y ait encore beaucoup de travail à faire pour parvenir à une vraie réforme qui garantisse la soutenabilité de nos pensions", s'inquiète l'administrateur délégué de la Fédération des entreprises de Belgique, Pieter Timmermans. La FEB, tout en attendant les textes définitifs, se félicite cependant de l'introduction du principe selon lequel "ceux qui travaillent effectivement devraient être (davantage) récompensés lorsqu'ils accumulent une pension". Mais à part ce point, "le résultat reste maigre, compte tenu des énormes défis auxquels le système est confronté", juge la FEB. "En tant qu'employeurs, nous supportons le plus grand poids dans le financement des pensions légales et complémentaires. Nous demandons donc au gouvernement de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de tenter sérieusement après les vacances d'été de pousser le taux d'emploi à 80%", plaide la fédération patronale. (Belga)