Vague de chaleur - Aucun tram n'a circulé à Anvers en soirée en raison de la forte chaleur

Aucun tram ne circulait à Anvers mardi soir en raison des fortes chaleurs. Certaines lignes de contact se sont dilatées et ont commencé à s'affaisser, ce qui a un impact sur la sécurité, a justifié l'entreprise de transport public flamande De Lijn. On ignore encore quand le trafic des trams pourra reprendre. En tous les cas pas avant que les températures aient suffisamment baissé.De Lijn espère que tous les trams pourront à nouveau circuler mercredi matin. Cette situation ne s'est produite qu'à Anvers. À Gand, où il y a moins de trams, et sur la côte, où les températures sont légèrement plus basses, il n'y a eu aucun problème. (Belga)