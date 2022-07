Henrik Stenson rejoint officiellement le circuit LIV

Le Suédois Henrik Stenson a annoncé mercredi qu'il rejoignait le circuit LIV, ligue rebelle de golf soutenue financièrement par l'Arabie saoudite, quelques heures après avoir été démis de ses fonctions de capitaine de l'équipe européenne de la Ryder Cup.

"Après mûre réflexion, j'ai décidé de rejoindre plusieurs de mes collègues professionnels et de participer aux LIV invitational series", a confirmé le Suédois de 46 ans dans un communiqué. Stenson s'est dit "extrêmement déçu" de ne pas pouvoir conserver son rôle de capitaine pour la prochaine Ryder Cup, qui se tiendra en Italie l'année prochaine. "C'est une honte d'être témoin de la grande incertitude qui entoure la Ryder Cup et de savoir qui pourra y participer, etc. J'espère qu'une solution sera bientôt trouvée entre le circuit et ses membres", a-t-il ajouté. Nommé en mars dernier capitaine de l'équipe européenne pour la Ryder Cup, Stenson en a été évincé avec "effet immédiat" mercredi matin par l'organisateur, qui évoquait sans plus de détails la "situation personnelle" du Suédois. La prochaine édition de la Ryder Cup aura lieu à Rome du 25 septembre au 1er octobre 2023. De nombreux grands noms du golf ont déjà rejoint le circuit soutenu par l'Arabie saoudite et dirigé par l'ex-N.1 mondial Greg Norman, s'attirant les foudres de DP World Tour mais aussi du circuit américain, le PGA, comme Phil Mickelson, Dustin Johnson, Charl Schwartzel, Sergio Garcia ou encore Graeme McDowell. "Clairement, ma décision de jouer dans la LIV a été en partie motivée commercialement mais le format, le calendrier et le calibre des joueurs ont aussi été des facteurs significatifs", a expliqué Stenson. (Belga)