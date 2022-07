Incendies en Europe - Les fumées des incendies du sud-ouest de la France remontent jusqu'à Paris

Les fumées des feux qui touchent le sud-ouest de la France sont remontées jusqu'à Paris, à plus de 500 km de là, et y ont affecté la qualité de l'air, a indiqué mardi soir l'observatoire de la qualité de l'air en région parisienne.

"Il y a bien des niveaux de particules importants en Ile-de-France qui seraient liés à cette remontée de masse d'air chargée en particules issues des feux en Gironde (sud-ouest), couplée, à l'échelle plus locale, avec d'autres incendies", a indiqué Airparif. En terme de pollution de l'air, "on ne peut pas écarter complètement que ça entraîne (...) un pic de pollution sur la journée", a indiqué Airparif, qui doit procéder à des analyses. "Le vent va assez vite, donc ça peut vite passer", a-t-il ajouté, précisant que des précipitations sont prévues dans la seconde partie de la nuit. A Paris, une nette odeur de fumée se faisait sentir sous un soleil caniculaire. Sous l'effet de la vague de chaleur qui touche l'Europe de l'ouest, la capitale française a connu mardi sa deuxième journée la plus chaude depuis le début des relevés de températures dans la capitale, avec 40,5°C, loin toutefois de son record absolu de 42,6°C enregistré le 25 juillet 2019. Les particules qui s'échappent des feux et sont présentes dans l'air, issues de la combustion et inférieures à 10 et 2,5 microns, peuvent entraîner des troubles respiratoires et cardiovasculaires en cas d'exposition prolongée. (Belga)