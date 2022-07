Le Roi décerne dix titres de noblesse et autant de décorations honorifiques

Le roi Philippe a décerné mercredi, à la veille de la fête nationale, des titres de noblesse à dix personnes. Dix autres hautes décorations honorifiques ont été attribuées, notamment à Heidi De Pauw de Child Focus et au père d'Ihsane Jarfi, victime d'un crime homophobe. Ces anoblissements sont parus mercredi au Moniteur belge.

Cinq hommes et cinq femmes ont été nommés baron ou baronne. Parmi eux, on retrouve l'ancien échevin anversois Philip Heylen ainsi que l'ex-président de la FEB Bernard Gilliot. Regina Sluszny, présidente du Forum des organisations juives, a également reçu ce titre, tout comme Michel Pradolini, le président de City Pirates, un club de football anversois qui s'est transformé en projet social. L'ancien diplomate André Querton et les scientifiques Cédric Blanpain, Dominique Bron et Brigitte Velkeniers-Hoebanckx se voient également décerner le titre de baron ou de baronne. Charlotte Lhoist, ancienne directrice du groupe Lhoist, et Martine Reijnaers, de Reynaers Aluminium, ont elles aussi reçu le même honneur. Une série de hautes distinctions ont été délivrées dans la foulée. Quatre personnes viennent gonfler les rangs de l'Ordre de Léopold en étant nommées Commandeur. C'est le cas de l'écrivaine et philosophe Alicja Gescinska, mais aussi de Hassan Jarfi, le père d'Ihsane Jarfi, victime d'un crime homophobe commis à Liège en 2012. Regnier Haegelsteen et le baron Didier Matray sont eux aussi désormais Commandeurs de l'Ordre de Léopold. Enfin, le grade de Commandeur de l'Ordre de la Couronne a été attribué à six personnes. Heidi De Pauw, directrice générale de Child Focus, ainsi que l'auteur Bart Van Loo, sont les personnalités les plus connues d'entre elles. On retrouve également la harpiste Anneleen Lenaerts, la photographe Marie Françoise Plissart, la baronne Geneviève van der Straten Ponthoz et la céramiste Ann Van Hoey. (Belga)