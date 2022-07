L'Egyptien Seif Ahmed nommé président intérimaire de la FIH

L'Egyptien Seif Ahmed a été nommé président par intérim de la fédération internationale de hockey (FIH) en remplacement de l'Indien Narinder Batra, démissionnaire, a fait savoir l'instance sportive mercredi via un communiqué. Déjà président de la fédération africaine de hockey, Ahmed assurera l'interim jusqu'à de prochaines élections présidentielles le 5 novembre prochain.

"Réunis aujourd'hui après la démission du Dr Narinder Dhruv Batra du poste de Président de la FIH en début de semaine, les membres du Bureau Exécutif (BE) de la FIH ont accepté officiellement la démission du Dr Batra. Ceux-ci ont nommé à l'unanimité Seif Ahmed, membre du BE de la FIH et président de la Fédération africaine de hockey, au poste de président par intérim jusqu'aux prochaines élections présidentielles", explique le communiqué de la FIH. Cette dernière a confirmé que son prochain congrès se tiendra virtuellement, comme prévu, les 4 et 5 novembre 2022, les élections présidentielles ayant lieu le 5 novembre. Marc Coudron, ancien président de l'Association Royale Belge de Hockey (ARBH), battu de 2 voix par Batra en juin 2021 pour la présidence de la FIH, pourrait se représenter. L'ancien Red Lions aux 358 sélections se réserve encore un délai de réflexion avant de prendre sa décision. (Belga)