Wim Fissette n'est plus l'entraîneur de Naomi Osaka, a annoncé le coach trudonnaire mercredi sur Instagram. Il travaillait avec la joueuse japonaise depuis 2019.

"Cela a été un privilège d'entraîner Naomi depuis 2019 et de l'avoir vu devenir la championne qu'elle est", a écrit Fissette sur Instagram. "Elle a inspiré une génération entière à tomber amoureux du jeu et de s'exprimer sur leurs croyances et c'est incroyable d'avoir fait partie de cette aventure." Ancien coach de Kim Clijsters, Simona Halep, Angelique Kerber ou encore Victoria Azarenka, Fissette, 42 ans, a débuté sa collaboration avec Osaka en 2019. Sous la coupe du Limbourgeois, la Japonaise a remporté deux titres du Grand Chelem avec l'US Open en 2020 et l'Open d'Australie en 2021. Après avoir souffert de problèmes de santé mentale et de pépins physiques, Osaka a désormais chuté au 38e rang au classement mondial. (Belga)