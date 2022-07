WNBA - Chicago, avec Meesseman et Allemand, bat Seattle et valide sa place en playoffs

Chicago, avec Emma Meesseman et Julie Allemand, a validé son ticket pour les playoffs de la WNBA, la ligue féminine nord-américaine de basketball, après sa victoire 78-74 contre Seattle mercredi.

Titulaire, Meesseman a joué 34 minutes et a réalisé un double-double avec 16 points et 10 rebonds tout en ajoutant 6 assists. Dans le cinq de base pour la deuxième fois de rang à cause de la blessure de Courtney Vandersloot, Julie Allemand a elle joué 25 minutes pour compiler 4 points, 2 rebonds et 2 assists. Avec un bilan de 20 victoires et 6 défaites, Chicago, qui compte aussi Ann Wauters comme assistante, conserve sa première place au classement et est déjà assuré de disputer les playoffs, réservés aux huit premiers. (Belga)