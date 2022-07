Céréales ukrainiennes : la Russie et l'Ukraine vont signer un accord en Turquie vendredi

La Russie et l'Ukraine vont signer un accord sur les exportations de céréales à Istanbul vendredi après-midi, a annoncé jeudi soir la présidence turque.Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, ainsi que des représentants de la Russie et de l'Ukraine, participeront à la cérémonie de signature, a ajouté la présidence. (Belga)