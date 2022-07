Chris Froome, testé positif au Covid-19, non partant au Tour de France

Quadruple vainqueur de la Grande Boucle, le Britannique Chris Froome est contraint de renoncer à prendre le départ de la 18e étape du Tour de France jeudi.

Son équipe Israël Premier Tech a annoncé qu'il avait été testé positif au coronavirus peu avant le départ. Le reste des coureurs de l'effectif de la formation a présenté un test négatif et peut poursuivre la course. Plus tôt dans la matinée, l'Italien Damiano Caruso (Bahrain Victorious) et l'Espagnol Imanol Erviti (Movistar) avaient renoncé pour la même raison. Chris Froome a remporté le Tour de France en 2013, 2015, 2016 et 2017. Il occupait la 26e place du classement général à 1h27:14 du maillot jaune, le Danois Jonas Vingegaard. Le Britannique, 37 ans, avait chuté très lourdement lors d'une étape du Criterium du Dauphiné en 2019, un accident dont il ne s'est jamais vraiment remis. C'est le 15e coureur de la Grande Boucle à avoir été testé positif au coronavirus cette année et à être obligé de renoncer. Il porte à 36 le nombre d'abandons depuis le départ le 1er juillet à Copenhague. Ils ne sont désormais plus que 140 coureurs dans le peloton à prendre le départ jeudi. Le Tour de France aborde sa dernière étape en montagne à l'occasion de la 18e étape entre Lourdes et le sommet d'Hautacam sur la distance de 143,2 km. La Grande Boucle s'achève dimanche sur les Champs Elysées. (Belga)