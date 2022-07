Euro féminin 2022 - Ives Serneels considère la Suède comme "une fantastique équipe européenne"

Vendredi à 21h00, les Red Flames auront un rôle d'outsider pour leur quart de finale de l'Euro féminin de football face à la Suède, deuxième nation mondiale, à Wigan & Leigh en Angleterre.

"Nous allons jouer contre une fantastique équipe européenne", a déclaré le sélectionneur Ives Serneels jeudi en conférence de presse. "Ce ne sera pas un match facile, nous en sommes conscients. La Suède possède de nombreuses joueuses de qualité et d'expérience. Nous devrons être prêtes dès la première minute. C'est un autre tournoi qui commence." Pour ce duel face aux Suédoises, Serneels pourra compter sur Laura De Neve, Jody Vangheluwe et Davinia Vanmechelen, toutes trois remises de leurs pépins physiques. "Tout le monde s'est entraîné ce jeudi et nous serons au complet", a assuré Serneels qui n'a pas voulu dévoiler son onze de base. "Comme pour chaque match, j'ai mon idée en tête mais je vais d'abord parler du plan de jeu à mes joueuses." Ces derniers jours, la Suède n'a pas été épargnée par le coronavirus avec deux joueuses testées positives, ce qui pourrait être à l'avantage des Flames. "Je reste concentré sur mon équipe. La Suède possède 23 bonnes joueuses", a conclu le sélectionneur. (Belga)